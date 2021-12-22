Игрушки и полезные вещи: Джанабаева и Меладзе показали, что подарили друг другу на Новый год

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева этой весной в очередной раз стали родителями. У музыкантов появилась на свет дочка Агата. И, конечно, сейчас мир звездных родителей вертится во многом именно вокруг малышки.

В доказательство этому певец показал в личном блоге видео, на котором запечатлел подарки, которые они с женой подготовили друг другу к Новому году. Там оказались игрушки, новый горшок, качалка и люлька для дочки — в общем, все в обычных среднестатистических традициях россиян! Зато полезно!

Отметим, что ранее другая знаменитость Эмма Малинина, жена народного артиста Александра Малинина, поделилась пятью идеями подарков на Новый год. Она, к примеру, уверена, что люди всегда рады шарфам, платкам и свитерам.

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