«С новой семьей»: Ольга Бузова сообщила, что ее папа женился

Поющая телеведущая Ольга Бузова рада за отца, который встретил свою любовь.

Поющая телеведущая Ольга Бузова в канун Нового года поделилась важной новостью со своей аудиторией в Instagram.

Звезда сообщила, что ее папа больше не одинок. Ольга Бузова рассказывала, где проводят новогодние каникулы ее родители, которые давно в разводе.

«Мамочка благодаря моему подарку сейчас отдыхает. Просила не говорить, где. Папа любимый со своей новой семьей поедет на рождественские праздники в шикарное место. Потом расскажу», — поделилась Ольга Бузова в сторис микроблога.

Она добавила, что все ее близкие сейчас счастливы и здоровы. Вот только теледива не упомянула о младшей сестре Анне Бузовой, с которой давно в ссоре.

Анна Бузова отмечала Новый год со своим избранником. А Ольга Бузова предпочла провести новогоднюю ночь в одиночестве. Она осталась дома, в своей съемной квартире, в которой живет уже пять лет.

«Мне есть чем заняться. Я не без дел. Я наконец-то хочу выспаться», — объяснила свой выбор Ольга Бузова.

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