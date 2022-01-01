«Место, где я редко бываю»: Ольга Бузова рассказала, где и с кем встречала Новый год

Поющая телеведущая Ольга Бузова провела самую волшебную так, как может позволить себе только она.

Удивительно, но одна из самых популярных девушек в стране, Ольга Бузова провела новогоднюю ночь в одиночестве.

Ольга Бузова призналась в микроблоге, что сознательно сделала этот выбор – никуда не идти и не собирать компаний. В ее жизни праздников и так предостаточно. Так что, в Новый год теледива предпочла остаться одна.

«Я решила остаться дома – место, где мне хорошо. Место, где я редко бываю из-за насыщенного графика и место, которое я очень люблю», — сказала Ольга Бузова.

Звезда призналась, что спокойно относится к тому, что у нее пока нет своей семьи. Ольге Бузовой не скучно и с самой собой.

«Мне не скучно и не одиноко с собой. Глубокому человеку, которому есть о чем подумать и помечтать, никогда не будет грустно. Напишу планы на 2022 год. На это нужно время. Мозговой процесс тяжелый», — озвучила Ольга Бузова планы на новогоднюю ночь.

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