Бузова об участии в «Маске»: «Мне было очень сложно скрыть свои вокальные данные»

Ольга Бузова вернулась к образу Розовой пантеры в шоу «Новогодняя Маска» на канале НТВ и спела песню группы «ВИА Гра».

В эпизоде, когда звездное жюри пыталось отгадать, кто в костюме Елочной игрушки, телеведущая подключилась к обсуждению и затронула тему своих вокальных способностей.

«Нет, ребята. Это не певица. Это прямой звук. Не вокалистка… Там нет никакого вибрато, ничего такого», — прокомментировал выступление Елочной игрушки Марк Тишман. «Вы знаете, когда я была в маске, тоже говорили, что там нет каких-то «вибраций»… — вставила свои «пять копеек» Бузова. – Мне было очень сложно скрыть свои вокальные данные. Понимаете?» «Оля, это было филигранно», — ответил Тишман. «Оля, ты удачно это делаешь до сих пор», — подколол подругу Филипп Киркоров.

Напомним, что Бузова не является профессиональной певицей, но при этом собирает огромные залы своих поклонников. Друзья телеведущей отмечают, что она берет своим трудолюбием и занимается с педагогами по вокалу.

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