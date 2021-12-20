«Возможно, эта четверка воссоединится»: сестра Ольги Бузовой призналась, что переживает из-за ссоры с ней

Анна Бузова призналась, что скучает по старшей сестре и ее подругам.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна дала понять, что переживает из-за ссоры с именитой сестрой и ее закадычными подругами Яной Акру и Олей Десятовской.

В микроблоге Анна Бузова поделилась архивным видео, на котором запечатлено, как они вчетвером веселятся на веранде шале в Куршевеле.

Это было года два-три назад. Ольга Бузова отмечала в Альпах свой день рождения, пригласив сестру и подруг.

«Я тоже скучаю, но все, что ни делается, все к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс. Возможно, когда-нибудь эта четверка воссоединится», — подписала кадры Анна Бузова.

Напомним, новый конфликт между сестрами разгорелся после того, как Ольга Бузова рассказала, что помогла купить Анне квартиру ее мечты.

Это не понравилось Бузовой-младшей, она резко отреагировала на высказывание Ольги.

«Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем», — написала Анна Бузова тогда в микроблоге.

Позже она призналась, что неправильно поняла слова сестры, но та от нее уже отдалилась.

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