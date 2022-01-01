Движения чаровницы, наряд королевы: Навка устроила танцы на лестнице в искрящемся золотистом костюме

Звезда российского льда отметила Новый год в кругу семьи.

Татьяна Навка отпраздновала 2021 год со своими близкими, накрыв большой стол дома. В личном блоге фигуристка показала, как ожидает со своей младшей дочкой приближения заветного часа, просматривая на ТВ старые советские фильмы.

Наденька, к слову, подготовилась к празднику заранее, сделав для мамы открытку своими руками и подписав ее лично.

Татьяна Навка, несмотря на то, что праздник был домашним, нарядилась к торжеству, облачившись в золотистый костюм по фигуре в пайетках. В сверкающем облачении олимпийская чемпионка харизматично станцевала на лестнице, чаруя своими гибкими движениями. Видео звезда поделилась в личном блоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.