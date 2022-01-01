«Разнесла зал»: Орбакайте в серебристом платье по фигуре с эффектом мерцания вышла на публику

В этом сезоне блеск актуален как никогда.

Сверкающие ткани всегда были актуальны на Новый год, но в этом сезоне они были особенно востребованы из-за символа года — голубого водяного тигра. И хотя в гороскопы верят не все, традицию наряжаться на праздник по восточному календарю поддерживают многие.

Вот и Кристина Орбакайте выбрала в эти праздничные дни преимущественно серебристые наряды. В одном из таких она предстала на публике.

Звезда примерила мерцающее мини-платье по фигуре, шпильки и сделала высокий конский хвост. Трудно было поверить, что ей уже 50 лет.

«Разнесла зал на части», — написал про нее в личном блоге ведущий Андрей Лебедев.

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