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Что за вишенка! Дочь Климовой от Месхи взобралась на стульчик возле елочки и порадовала маму стишками

Белла Месхи растет очень артистичной девочкой.

Что за вишенка! Дочь Климовой от Месхи взобралась на стульчик возле елочки и порадовала маму стишками
Екатерина Климова. Фото: Global look press

Дочка Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла растет очень артистичной девочкой, что не удивительно при родителях-актерах. Малышка занимается в коллективе «Непоседы» и частенько радует домашними представлениями маму, папу и бабушку.

На Новый год юная звездочка нарядилась в красивое желтое платье в вишенках, поставила стульчик у елочки, залезла на него и прочитала стихотворение. Это милое выступление растрогало ее знаменитую маму.

«Молодец!» — похвалила Екатерина Климова дочь.

Напомним, артистка в разводе с Гелой Месхи, но они сохранили дружеские отношения. Например, день рождения дочери они отмечают вместе. Артист часто видится с дочкой и признается, что не может ей ни в чем отказать – настолько любит ее.

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