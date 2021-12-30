«Папина копия»: Климова показала, как младшая дочь «зажгла» на сцене

Екатерина Климова – многодетная мама. Она воспитывает четырех детей – двух дочек и двух сыновей. Самую младшую – Беллу актриса родила от Гелы Месхи. Недавно малышке исполнилось шесть лет.

В своем инстаграме Екатерина показала, как Белла «зажгла» на сцене.

«Немного фоток Беллы с праздничного концерта детского театра-студии «Непоседы». «И хорошее настроение, не покинет больше вас!», — написала Климова.

Фанаты остались в восторге.

«Папина копия! Маленькая актриса, есть в кого. Вся в маму, талант», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Гелой Месхи Екатерина Климова развелась в 2019 году. С того момента актриса держит в тайне личную жизнь. 35-летний Гела тем временем освоил коньки и блистает на льду «Ледникового периода» в компании Яны Хохловой.

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