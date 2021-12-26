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«Оказалось, я Вата»: Екатерина Климова предстала в уютном трикотажном костюме жемчужного оттенка

Актриса Екатерина Климова продемонстрировала нежный и гармоничный образ.

«Оказалось, я Вата»: Екатерина Климова предстала в уютном трикотажном костюме жемчужного оттенка
Екатерина Климова с подругой Татьяной Лютаевой. Фото: instagram.com/klimovagram/

Звезда театра и кино Екатерина Климова несколько дней провела в Кисловодске, где приводила в порядок свое тело и душу.

Судя по всему, сейчас актриса находится в полной гармонии с собой и готова покорять новые вершины творчества.

На снимке в микроблоге Екатерина Климова предстала вместе с подругами-актрисами, которые составили ей компанию на отдыхе. Актриса облачилась в уютный трикотажный костюм жемчужного оттенка.

Наряд подчеркнул хрупкую фигуру Екатерины Климовой и ее природную красоту. Екатерина Климова рассказала, кем она является энергетически.

Екатерина Климова
Екатерина Климова (на фото в центре) несколько дней провела в аюрведической клинике. Фото: instagram.com/klimovagram/

«Оказалось, я Вата. Это один из трех типов доши! А доши — это определенные типы жизненных энергий человека, каждая из трех дош (Вата, Пита, Капха) указывает на то, как человек ест, спит, занимается физической активностью, а также описывает сильные и слабые стороны характера», — написала Екатерина Климова в микроблоге.

Она поблагодарила всех, кто помог ей обрести душевное равновесие и пообещала обязательно вернуться в Кисловодск.

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актрисыЕкатерина КлимоваКисловодскподругиТатьяна Лютаева