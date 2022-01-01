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Все в джинсах: старшие дети Водяновой отпраздновали Новый год у ее первого мужа-аристократа в его роскошном доме

Джастин Тревор Беркли Портман – миллионер, но старается не кичиться своим богатством.

Все в джинсах: старшие дети Водяновой отпраздновали Новый год у ее первого мужа-аристократа в его роскошном доме
Наталья Водянова со старшим сыном. Фото: instagram.com/lucas_portman/

Наталья Водянова – счастливая мама пятерых детей. Своему первому мужу Джастину Тревору Беркли Портману, британскому аристократу и миллионеру она родила сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву, второму супругу – наследников Максима и Романа.

Новый год дети Водяновой от Портмана решили отметить в его новой семье. В настоящий момент он женат на актрисе Морган Снайдер. Они воспитывают двоих детей – сына Лео и дочь Стар Шарлотту, которая появилась на свет в сентябре 2021 года.

Фотографией у новогодней елочки со всеми своими детьми и женой Джастин Портман поделился в личном блоге. Несмотря на статус аристократа и миллионера, он был одет просто и без претензий на шик – в джинсы и рубаху в клетку, впрочем, как и все его близкие.

Джастин Портман со своей семьей. Фото: instagram.com/justinportman/

Отметим, что Портманы живут в Уругвае, еще во время брака с Натальей Водяновой Джастин купил фешенебельное поместье в городе Пунта-дель-Эсте, который считается одним из лучших курортов мира.

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