Ах, Париж, Париж: Водянова в елочном жакете с кружевной отделкой предстала во французском кафе

Звезда после поездки в Россию с удовольствием погрузилась в знакомую атмосферу.

Наталья Водянова недавно совершила тур в Россию, навестив свою 92-летнюю бабушку и похоронив ее позже. Также звезда провела благотворительный вечер от фонда «Обнаженные сердца» и приняла участие в 9-м ежегодном форуме «Каждый ребенок достоин семьи».

Теперь топ-модель вернулась к своей респектабельной жизни в Париже с мужем-миллионером Антуаном Арно, наслаждаясь атмосферой роскоши.

Наталья Водянова отметилась в знаковом для французов местечке — Café de la Paix. Это знаменитое кафе было оформлено по проекту Шарля Гарнье, автора проекта здания парижской оперы, находящейся на той же площади. Внутри заведение сохранило историческую атмосферу прошлого с резной мебелью и позолотой.

Водянова облачилась в ресторан в елочный жакет с кружевной отделкой на воротнике и трендовыми разрезами на рукавах.

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