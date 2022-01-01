«Я люблю тебя, Ляйсан!»: Бебуришвили решил составить конкуренцию Воле на «Все против Comedy»

Шоумен Андрей Бебуришвили в эфире «Все против Comedy» на канале ТНТ спародировал своего друга Павла Волю, который регулярно со сцены признается в любви жене гимнастке Ляйсан Утяшевой.
«Ты можешь взять очки и пойти. Это было блестяще», — сказал после одного из конкурсов Павел Воля Андрею Бебуришвили.
«Спасибо. Я люблю тебя Ляйсан».
«Ты сказал это за меня?» — задал вопрос другу Воля.
«Да. Все отлично», — заметил Бебуришвили.
«А любить ее буду я!», — вдруг воскликнул Павел Воля.
Напомним, что в новогоднем выпуске против друг друга сражались звезды Comedy Club с одной стороны. Он противостояли певцы, актеры, блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.
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