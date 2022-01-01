«Такой бред мы и сделали»: Воля показал кубок, который нарисовал Харламов на «Все против Comedy»

Бывший муж актрисы Кристины Асмус так и не смог пояснить, что он имел в виду.

Шоумен Павел Воля в эфире «Все против Comedy» на канале ТНТ показал кубок, который нарисовал его товарищ по проекту Гарик Харламов.

«Мы решили, что команды будут бороться за кубок. Он разработан по специальному дизайну, который нарисовал на листочке Харламов. И, как вы поняли, такой бред, который нарисовал Харламов мы и сделали. Выносите кубок, пожалуйста. Харлаш, ты можешь объяснить, что это значит?». Павел Воля

«Послушай, я просто дизайнер, поэтому может ты сам объяснишь, что это значит», — заметил Гарик Харламов.

«Я думаю, что этот кубок символизирует следующее: мы все должны улыбаться и стоять. Мы сделали это, мы воплотили это. Это наш сегодняшний приз», — заявил Павел Воля.

«Да, просто улыбайся и стой», — сказал Гарик Харламов.

Напомним, что в новогоднем выпуске против друг друга сражались звезды Comedy Club с одной стороны. А с другой певцы, актеры, блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.

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