«Держите себя в руках»: Воля отчитал Темникову, которая делала подсказки на «Все против Comedy»

Шоумен Павел Воля отсчитал певицу Елену Темникову, которая в эфире «Все против Comedy» на канале ТНТ подсказывала своей команде.

В одном из конкурсов боксер Джефф Монсон напевал российские хиты, а участникам команд предстояло отгадать название песен. В какой-то момент Темникова сделала подсказку своей команде.

«Тише, тишина. Все, не засчитывается. Была подсказка из зала. Темникова кричала громче всех. Держите себя в руках, ребята. Становится жарко. Играют только команды». Павел Воля

Напомним, что в новогоднем выпуске против друг друга сражались звезды Comedy Club с одной стороны. Им противостояли певцы, актеры, блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.

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