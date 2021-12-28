«Не позволяла себе расслабиться»: Ида Галич поделилась любимым обнаженным фото после выхода из депрессии

Ида Галич поделилась обнаженным фото в своем Instagram. На снимке блогерша в неглиже прикрывает интимные места руками и ногами. Девушка призналась, что теперь это ее любимое фото.

Совсем недавно Галич рассказала, что переживала серьезную депрессию из-за развода с Аланом Басиевым после двух лет брака.

«По опыту могу сказать, что обязательно нужно прожить все эмоции и не бояться дать слабину. Я вот не позволяла себе расслабиться, даже не плакала особо, не вымещала грусть, злобу и отчаяние. Все это дало не самые лучшие результаты и через полгода привело к депрессивному состоянию, какой-то внутренней поломке и отсутствию сна», — поделилась Ида с порталом WDay.

Сейчас Галич говорит, что ей стало легче. Бывший муж Иды поддерживает общение с ней и их маленьким сыном Леоном.

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