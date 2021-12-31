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Такие рекомендовал Рогов: Стеша Маликова отметилась на прогулке в трендовых сапогах цвета песка из замши

Дочь Маликова составила зимний лук в светлых тонах.

Такие рекомендовал Рогов: Стеша Маликова отметилась на прогулке в трендовых сапогах цвета песка из замши
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Стеша Маликова отметилась на прогулке в светлом зимнем образе, примерив вязаное платье-трубу, белое пальто и замшевые сапоги песочного оттенка с острым мысом и расширенным голенищем.

Дмитрий и Стеша Маликовы.
Дмитрий и Стеша Маликовы. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Ранее практически идентичные сапоги вызвали восторг у ведущего проекта «Рогов в деле» Александра Рогова. В эфире СТС стилист выбирал в магазине подходящие вещи для героини шоу. И восхитился, когда увидел эту модель.

«Мне они очень нравятся!» — сказал про сапоги ведущий.

Сейчас, поведал стилист, такая форма сапог в тренде, как и замша, однако многие люди опасаются покупать обувь из нее, полагая, что она не очень практична. Ведущий заверил, что при правильном уходе такие сапоги будут служить не один сезон.

«Если к таким сапогам вы купите специальный водоотталкивающий спрей, обработаете им обувь, то сапоги прослужат долго», — прокомментировал Александр Рогов.

Александр Рогов. Фото: кадр из шоу СТС «Рогов в деле»

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