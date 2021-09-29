Как невинно: Нелли Ермолаева вслед за Ольгой Бузовой приобрела модное платье в стиле школьной формы

Этой осенью школьная форма вдохновила многих дизайнеров одежды по всему миру. И с началом учебного года с белыми воротничками на однотонных черных, серых, синих и коричневых платьях пошли не только в школу ученики, но и их мамы на работу. Ведь именно такой стиль рекомендовал Александр Рогов модницам на своем фэшн-шоу в YouTube Rogov live.

Ольга Бузова, которая всегда бдительно следит за модой, одной из первых отреагировала на актуальное веяние, появившись в свете в синем платье с воротничком «Клодин» и рукавами фонариками.

Вслед за ней престала на публике в трендовом платье ученицы и другая бывшая звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева. Она предпочла черный наряд, но все с тем же кипельно-белым воротничком, который сразу же задает тон всему облику.

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