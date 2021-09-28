«Красивые»: Самбурская похвасталась трендовыми ботфортами, к которым советовала присмотреться Хромченко

В этом сезоне высокая обувь на шпильке вновь актуальна.

Настасья Самбурская поддержала тренд на высокие изящные ботфорты с узким мысом на тонком каблучке, показав свое модное приобретение фолловерам на фото в личном блоге.

О тренде на них ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. По словам ведущей, также актуальны и другие виды ботфортов – с плоской подошвой.

Актриса сочетала актуальную обувь с женственным платьем с принтом polka dot, а также жакетом на запах полуприлегающего силуэта. К слову, серый цвет, наряду с желтым, в 2021 году был назван Институтом Pantone оттенком года.

«Опять этот ретроградный меркурий на ближайшие 3 недели… Почему-то спасают только красивые ботфорты», — написала Настасья Самбурская в Instagram.

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