Копна волос и щербинка между зубами: Максим Галкин показал, как выглядела Алла Пугачева до встречи с ним

Популярный телеведущий, пародист и блогер Максим Галкин решил напомнить подписчикам его микроблога об одном историческом моменте.

Он поделился архивным видео с участием своей жены Аллы Пугачевой. Запись была сделана 27 лет назад и показана в новогоднюю ночь в эфире телеканала НТВ.

В кадре Алла Пугачева поздравляет зрителей НТВ с новым, 1995-м, годом.

«Хотелось бы, чтобы если не Новом году, то в будущем мы стали господами своей жизни – жизни, основанной ни на войнах, ни на агрессии, ни на нищете, ни на безнравственности. А жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется пожелать. Чтобы будни были созидательными, чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но и просто по вечерам», — пожелала россиянам Алла Борисовна.

В тот момент она была в расцвете своих сил. Алле Пугачевой было 45 лет, и она еще не встретила своего нынешнего мужа Максима Галкина. А до появления на свет близнецов Лизы и Гарри было еще почти двадцать лет.

Алла Пугачева в тот момент еще не успела сделать ничего кардинального со своей внешностью. В кадре она предстала со своей знаменитой кудрявой шевелюрой и фирменной щербинкой между зубов, которая много лет была ее особенностью.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.