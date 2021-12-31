«27 лет прошло, а до сих пор актуально»: Максим Галкин поделился архивным видео Аллы Пугачевой с новогодним поздравлением

Алла Пугачева обращалась к жителям России с телеэкранов в канун 1995 года.

Телеведущий Максим Галкин напомнил своей аудитории в Instagram об одном важном моменте.

С новым 1995 годом жителей России, вопреки традиции, поздравлял не президент страны, а певица Алла Пугачева.

По крайней мере Примадонна обращалась к тем, кто смотрел в новогоднюю ночь телеканал НТВ.

«Хотелось бы, чтобы если не в Новом году, то в будущем мы стали господами своей жизни — жизни, основанной ни на войнах, ни на агрессии, ни на нищете, ни на безнравственности. А жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется пожелать. Чтобы будни были созидательными, чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но и просто по вечерам», — говорит в кадре Алла Пугачева.

В финале своей речи Алла Борисовна поднимает бокал с шампанским и предлагает чокнуться им, чтобы «не чокнуться в новом году от новых проблем».

«Новогоднее поздравление с 1995 годом от Аллы. 27 лет прошло, а до сих пор актуально», — прокомментировал видео Максим Галкин.

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