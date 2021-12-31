Не без посторонней помощи: Бузова в стрингах с трудом натянула корректирующие колготки на располневшие бедра

Поющая телеведущая Ольга Бузова делится с поклонниками не только новостями о своих концертах и премьерах, но и личным. Например, кается, что есть по ночам горячие бутерброды, показывает, какие подарки ей дарят друзья, что она купила на Новый год близким, какую елку нарядила.

Позволяет Бузова подписчикам заглянуть и в более интимные уголки своей частной жизни. Например, в гардеробную, где переодевается.

В Сети появилось видео, на котором Бузова, стоя в черных стрингах, натягивает на себя корректирующие колготки. Сама она не справляется, поэтому на помощь призвала стилиста. Но и он тоже едва смог одеть артистку.

Дело в том, что певица за последние месяцы сильно округлилась. И теперь называет себя упитанной, в шутку, разумеется. И очень переживает, что пока не может заняться спортом – времени и сил на тренировки не остается.

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