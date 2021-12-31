«Уверенной походкой»: Бузова в асимметричном платье засветила упитанные ножки и красные трусики

Уходящий 2021-й принес Ольге Бузовой много нового. Она стала актрисой и вышла на сцену МХАТа, сыграла в восьмых «Елках», рассталась с Давидом Манукяном, поскандалила с Дмитрием Губерниевым, перенесла операцию и целый месяц провела в Африке. Кроме этого, конечно, порадовала фанатов несколькими новыми треками.

В своем инстаграме поющая ведущая опубликовала кадры, на которых продефилировала в красном асимметричном платье, блеснув упитанными ножками и засветив трусики.

«Уверенной походкой иду навстречу к 2022. Тигр — мой год», — написала Бузова.

Напомним, ранее Бузова заверяла, что уже готова стать мамой. К слову, в январе артистка отметит свой 36-й день рождения.

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