«Пусть год Тигра не будет на вас рычать»: что Бузова, Воробьев, Клявер и другие пожелали нашим читателям в Новый год

Что год грядущий нам готовит? Сказать об этом точно не могут даже астрологи. Но какие сюрпризы бы не приготовила для нас судьба, нам всем необходимо настроиться только на счастье и успех. И в этом помогут наши звезды, которые приготовили эксклюзивные пожелания для читателей Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова, телеведущая : «Этим миром правит любовь»

«Всем привет! С вами Ольга Бузова. И я от всей души, от всего сердца поздравляю читателей сайта Teleprogramma.pro с Новым годом. Спасибо вам за то, что в этом году вы были со мной, за вашу любовь и поддержку, — поблагодарила Ольга Бузова. — Словом «спасибо» даже недостаточно выразить все то, что я хочу сказать и говорю каждый год. Я вас люблю и всем желаю любви и здоровья. Да, это банально, но это самые главные и важные вещи в нашей жизни. Главное, чтобы мы все были здоровы, и в наших сердцах бы жила любовь. Потому что этим миром правит только любовь. Всегда ваша Ольга Бузова».

Денис Клявер, певец: «Пускай год тигра не будет на вас рычать!»

«Дорогие читатели Teleprogramma.pro. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пускай тигр не будет на вас рычать, а будет мило мурлыкать, идя рядом с вами и принося удачу, — пожелал нашим читателям Денис Клявер. — С наступающим!»

Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по фигурному катанию : «Чтобы в суете дней у вас была возможность оглянуться…»

«От всей души хочу поздравить всех читателей Teleprogramma.pro, пожелать здоровья, счастья, исполнения всех желаний, — сказала Екатерина. И чтобы в суете дней у вас всегда была возможность остановиться, оглянуться вокруг и понять, что жизнь прекрасна! С Новым годом!»

Влад Соколовский, певец: «Хочу пожелать вам счастья, любви, гармонии с внешним миром»

«Всем привет, это Влад Соколовский. Вот из таких дальних краев, под шум прибоя я поздравляю всех читателей сайта Teleprogramma.pro с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам счастья, любви, гармонии с внешним миром, — сказал Влад Соколовский. — Здоровья вам крепкого. Пусть в вашей жизни все сложится так, как вам захочется. Пусть следующий год обязательно будет лучше этого. А все последующие еще, еще и еще лучше».

Инна Маликова: «Желаю, чтобы следующий год был насыщен классными событиями»

«Я, Инна Маликова, поздравляю читателей Teleprogramma.pro с наступающим Новым годом! Желаю вам, конечно, здоровья, радости, веселья, чтобы 2022 год был более позитивным, светлым, ярким, чтобы был насыщен классными событиями», — сказала Инна Маликова.

Владислав Лисовец, стилист: «Хочу пожелать, чтобы быстрее закончились все болезни»

«Хочу от всей души поздравить всех читателей сайта Teleprogramma.pro и пожелать вам, чтобы поскорее закончились все болезни, чтобы вы могли путешествовать, чтобы вас окружала доброта, — пожелал нашим читателям Владислав. — И чтобы самое главное – вы жили в любви. С Новым годом!»

Слава, певица: «Пусть у вас будет много-много светлого»

«Дорогие, хорошие, славные читатели Teleprogramma.pro! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в Новом году у вас будет много-много светлого, яркого, праздничного. А главное нам всем – крепкого здоровья! Ваша Слава!»

Алиса Вокс, певица: «Из каких бы компонентов ни состояло ваше счастье, пусть его будет в избытке»

«Дорогие друзья, читатели Teleprogramma.pro! Меня зовут Алиса Вокс и вы, наверняка, знаете меня по песне про лабутены. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать всего самого лучшего. И из каких бы компонентов ни состояло ваше счастье, пусть эти компоненты будут в избытке. Здоровья, любви и всего самого лучшего».

Леона Кулева, юная певица: «Никогда не сдаваться»

«Я хочу поздравить всех читателей Teleprogramma.pro! Пожелать вам счастья, здоровья, всего самого лучшего! И никогда не сдаваться!»

Анна Калашникова, ведущая: «Желаю, чтобы в этом году прекратились войны»

«Дорогие и любимые читатели Teleprogramma.pro. Я, Анна Калашникова, от всей души и сердца спешу поздравить вас с Новым 2022 годом – годом голубого Тигра. Я желаю вам всем любви, счастья, удачи, чтобы все ваши мечты реализовывались. Чтобы все, что вы захотели, сбывалось, чтобы в этом году прекратились войны, скандалы, конфликты, теракты, чтобы этот год был очень добрым, позитивным. И конечно, всем здоровья!»

Милу, певица: «Вдохновляйтесь и слушайте хорошую музыку»

«Всем привет, это певица Милу. Пусть в Новом году все мечты сбываются! Вдохновляйтесь! Слушайте хорошую музыку! С Наступающим вас!»

Алексей Воробьев: «Верьте в свою удачу»

«Дорогие мои читатели Teleprogramma.pro («Комсомольская правда»). Я поздравляю вас с Новым 2022 годом. И желаю, чтобы правды и в Teleprogramma, и в «Комсомолке» и особенно в вашей жизни было как можно больше. И чтобы эта правда приносила вам радость, улыбку, счастье и будем надеяться, что и смех. В общем, будьте счастливы и получайте удовольствие от этой жизни, что бы ни происходило. Наслаждайтесь каждой секундой и верьте в свою мечту! В свою удачу, в свои цели, верьте в себя! С Новым годом вас! Ваш Алексей Воробьев».

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