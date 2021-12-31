В песках на берегу моря: Водянова в летящей кипенно-белой юбке отметилась на пикнике

Звезда не стала делать укладку волос и макияж.

Наталья Водянова поделилась с поклонниками кадрами, сделанными на пикнике. Топ-модель отдохнула на берегу моря в песках.

На обнародованном снимке она наслаждается покоем у костра, завороженно наблюдая за огнем.

Наталья Водянова примерила простой, но при этом женственный лук: летящую белую юбку, красный топ и бежевые сапоги. Вечером она облачилась в пончо.

Наталья Водянова не стала делать укладку волос и накладывать макияж в столь расслабленной обстановке. В последнее время 39-летняя топ-модель не ведет активной деятельности в фэшн-бизнесе, берясь только за исключительные проекты. В основном звезда занимается благотворительностью и семьей.

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