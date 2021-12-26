В русском стиле на кружевной скатерти: Водянова похвасталась своим завтраком в парижском доме

Топ-модель Наталья Водянова уже много лет живет в Европе. До 2011 года она была замужем за британским аристократом и миллионером Джастином Портманом, а сейчас состоит в браке с французским бизнесменом Антуаном Арно.

Однако проживая в Париже в богатом доме, она старается не отходить от своих русских корней. Все ее пять детей свободно говорят на языке матери, часто бывают на родине своих предков.

В личном блоге Наталья Водянова показала, что даже завтрак в своем французском доме старается оформлять в русских традициях: на кружевной скатерти, с пряничками и баранками.

«Счастливого Рождества» — пожелала звезда своим поклонникам.

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