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В русском стиле на кружевной скатерти: Водянова похвасталась своим завтраком в парижском доме

Наталья Водянова старается не терять свои корни.

В русском стиле на кружевной скатерти: Водянова похвасталась своим завтраком в парижском доме
Наталья Водянова. Фото: Global look press

Топ-модель Наталья Водянова уже много лет живет в Европе. До 2011 года она была замужем за британским аристократом и миллионером Джастином Портманом, а сейчас состоит в браке с французским бизнесменом Антуаном Арно.

Однако проживая в Париже в богатом доме, она старается не отходить от своих русских корней. Все ее пять детей свободно говорят на языке матери, часто бывают на родине своих предков.

В личном блоге Наталья Водянова показала, что даже завтрак в своем французском доме старается оформлять в русских традициях: на кружевной скатерти, с пряничками и баранками.

Завтрак Наталья Водяновой. Фото: instagram.com/natasupernova/

«Счастливого Рождества» — пожелала звезда своим поклонникам.

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