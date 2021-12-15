Новый год, католическое и православное Рождество: Наталья Водянова рассказала, как она проводит праздники

Наталья Водянова рассказала, как она проводит праздники. Не так давно она вышла замуж за французского предпринимателя Антуана Арно, ее семья стала большой и многонациональной, поэтому каникулы тоже стали длиннее. Сначала модель празднует католическое Рождество, потом встречает Новый год и завершает каникулы — православное Рождество.

«В нашей семье смешались разные культуры, и это отражается и на том, как мы отмечаем праздники. В день католического Рождества мы ходим в гости, а затем любим уезжать в теплые страны. Впрочем, этот Новый год, возможно, проведем у камина с книгами. А вот в православное Рождество приглашаем в гости к себе. До пандемии мы устраивали масштабный праздник: звали Деда Мороза и Снегурочку, наряжались, пели песни, дети рассказывали стихи — все как на настоящем утреннике!» — поделилась Наталья Водянова с Vogue.

Также модель поделилась воспоминаниями, как проходил праздник в детстве и как поначалу ей не хватало такого праздника, как в России.

«Когда в юности я начала работать за границей, мне не хватало такого ощущения всеобщего единения, которое я всегда чувствую в этот период в России. Это одно из самых ярких воспоминаний из детства: Нижний Новгород, стол, куранты, после которых весь город выходит на улицу, все друг друга поздравляют, ощущение, что все — одна большая семья. Я отчетливо помню ощущение счастья и непередаваемой любви ко всем людям вокруг, даже несмотря на то, что это было очень тяжелое время. Все плохое забывалось в этот момент», — отметила Наталья.

9 декабря благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» совместно с брендом Ralph Lauren провели аукцион. Часть вырученных денег с продажи одежды модель направила на системную помощь семьям, где воспитывают детей с особенностями развития.

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