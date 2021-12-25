«Красиво!»: Рудковская в жакете с вышивкой и пышном платье отметилась в Мариинском театре

Яна Рудковская является известным продюсером. Она также всегда следит за модой. В ее особняке можно найти антиквариат и мебель царских времен. Если Евгений Плющенко покупает дорогие автомобили, то его жена заполнила гардероб люксовыми нарядами.

Ее часто приглашают на премии и светские рауты. Каждый раз она демонстрирует новые образы. Примечательно, что звезда любит привлекать внимание.

Недавно Яна посетила Большой театр. Тогда она отметилась в платье на пуговицах в сдержанном стиле. А вот 25 декабря жена фигуриста приехала в Санкт-Петербург, чтобы увидеть балет «Щелкунчик».

Она облачилась в платье с пышной пудровой юбкой из фатина и черный жакет с золотым узором. Рудковская покрасовалась на улице у елочки в снегопад.

«На веранде моего исторического номера „Чайковский“. Через час исполнится моя мечта увидеть „Щелкунчик“ в постановке Шемякина в Мариинском театре в Санкт-Петербурге», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудковская. Многие одарили ее комплиментами. «Красиво!» — заявила жена Мота Мальникова Мария. «Образ очень красивый, вам идет», «Очень женственно! Роскошно! Глаз радуется!», «Ух, ты как шикарно», «Сказочная принцесса», «В почти 50 лет так наряжаться — перебор», «А где карета?» — прокомментировали пост подписчики.

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