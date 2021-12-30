Все вместе: Рудковская в романтичном платье в пол пришла с Плющенко и сыном на «Вечерний Ургант»

Звездная семья впервые за долгое время приняла участие в телевизионном шоу.

Яна Рудковская является известным продюсером. Она вместе с Димой Биланом в свое время ездила на «Евровидение». Теперь блондинка также продюсирует Юлианну Караулову.

Примечательно, что Рудковская также успевает посещать светские рауты, модные показы и премии. Но для нее не первом месте стоит семья. Она счастлива в браке с Евгением Плющенко. Год назад в их семье произошло пополнение.

У супругов растет сын Александр, который получил прозвище Гном Гномыч. А суррогатная мама выносила для пары еще одного сына Арсения. Не так давно крохе исполнился год.

Рудковская не часто выходит в свет с мужем, но 30 декабря они приняли участие в передаче «Вечерний Ургант». Для такого случая модница выбрала романтическое платье в пол черного цвета с рюшами и принтом в цветочек.

Супруги и их сын Александр пообщались с Иваном Ургантом.

«Сегодня, в 23-30 закрываем на 1 канале любимую программу „Вечерний Ургант“ в этом году наш эфир-финальный. Это будет очень смешно, особенно когда Саня не признает своих родителей! Всем хорошего вечера, а мы без сил уставшие и счастливые возвращаемся домой! Открыли сезон наших Щелкунчиков», — поделилась Яна.

Поклонники восхитились звездой семьей. Многие отметили, что Гном Гномыч вырос и стал еще больше похож на папу. Также много комплиментов получила Рудковская.

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