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Сказка в доме: Рудковская нарядила в особняке на Рублевке елку по мотивам «Щелкунчика»

Бизнес-леди представила зрителям целый видеоролик о своем новогоднем интерьере под волшебную музыку Чайковского.

Сказка в доме: Рудковская нарядила в особняке на Рублевке елку по мотивам «Щелкунчика»
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Все смешалось в особняке Яны Рудковской на Рублевке – реальность, сказка, люди, кони. А все потому, что светская львица очень щепетильно подошла к подготовке дома к Новому году и Рождеству.

Одной из самых новогодних сказок в нашей стране многие считают «Щелкунчика», и Рудковская не исключение. Светская львица вдохновилась волшебством на страницах Эрнеста Гофмана и воплотила его в жизнь. Свою многометровую пышную живую елочку жена Евгения Плющенко нарядила тематическими игрушками – как в сказке про деревянного отважного героя.

Здесь же – огромная лошадка-качалка и полноразмерная фигурка Щелкунчика. Богатый стол, кстати, тут же, рядом с елочкой. И он уже сервирован оригинальной посудой с изображением Щелкунчика.

Чтобы показать всю грандиозность своего творческого замысла, Рудковская сняла видеоролик под завораживающую музыку Петра Чайковского. И даже выходила на улицу, чтобы запечатлеть красоту, открывающуюся в окне.

«Мы уже все в предвкушении Нового года. Наша шестиметровая елка!», — сняла вид в окне хозяйка.

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новогодняя елкаНовости googleНовый год 2022РудковскаяЯна Рудковская