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«Кому-то очень не хочется, чтобы все знали правду»: Макеева предоставила документ, подтверждающий отсутствие долга по алиментам

Актриса показала справку от судебного пристава.

«Кому-то очень не хочется, чтобы все знали правду»: Макеева предоставила документ, подтверждающий отсутствие долга по алиментам
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Экс-жена Романа Малькова, который в мае женился на актрисе Анастасии Макеевой, продолжает утверждать, что он не платит алименты на троих детей. Ранее художница заявляла, что получила деньги только за октябрь.

В своем инстаграме Анастасия Макеева опубликовала справку от судебного пристава, которая подтверждает: долгов по алиментам у Романа Малькова нет.

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Страница Анастасии Макеевой. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Сколько бы хейтеры ни удаляли мой пост, я его буду публиковать. Потому что это правда. Знаю, правду слышать не хочется, но она все равно будет. Я закрыла свой аккаунт потому, что кому-то очень не хочется, чтобы все знали правду», — написала Макеева.

Напомним, после развода Светлана Малькова осталась жить в Словении с тремя детьми. Старший сын Романа, Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

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