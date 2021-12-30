«Кому-то очень не хочется, чтобы все знали правду»: Макеева предоставила документ, подтверждающий отсутствие долга по алиментам

Экс-жена Романа Малькова, который в мае женился на актрисе Анастасии Макеевой, продолжает утверждать, что он не платит алименты на троих детей. Ранее художница заявляла, что получила деньги только за октябрь.

В своем инстаграме Анастасия Макеева опубликовала справку от судебного пристава, которая подтверждает: долгов по алиментам у Романа Малькова нет.

«Сколько бы хейтеры ни удаляли мой пост, я его буду публиковать. Потому что это правда. Знаю, правду слышать не хочется, но она все равно будет. Я закрыла свой аккаунт потому, что кому-то очень не хочется, чтобы все знали правду», — написала Макеева.

Напомним, после развода Светлана Малькова осталась жить в Словении с тремя детьми. Старший сын Романа, Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.