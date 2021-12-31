«Ты подбираешь все с пола»: Макеева вылила ушат грязи на экс-жену Малькова

Анастасия Макеева в этом году обрела личное счастье. Актриса вышла замуж за многодетного отца Романа Малькова. Но с бывшей его женой звезда театра до сих пор выясняет отношения в Сети.

На этот раз Анастасия отреагировала на слова Светланы о том, что добиться выплаты алиментов ей помог депутат.

«С каких пор у нас депутаты занимаются гражданками, ненавидящими Россию и живущими за ее пределами? Звездный адвокат от тебя сбежала, так теперь ты подбираешь все с пола. Псевдоадвокаты матерящиеся, безграмотные тебе помогают. Кому из женщин ты помогла? Ты себе помочь не в состоянии, побираешься», — написала Макеева.

Напомним, ранее Светлана Малькова заявила, что Роман выплатил долг по алиментам за 3,5 месяца троим детям, которые живут с ней в Словении.

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