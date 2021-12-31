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«Самое главное – это шарфики»: Алексей Ягудин устроил экскурсию по дому Татьяны Тарасовой

Как отметил фигурист, также особое место занимает люстра.

«Самое главное – это шарфики»: Алексей Ягудин устроил экскурсию по дому Татьяны Тарасовой
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин устроил экскурсию по дому заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«У Татьяны Анатольевны дома. Самое главное — это шарфики».

Алексей Ягудин

На кадрах, которые Алексей Ягудин разместил в сторис Instagram, также можно увидеть фотографии на стене в квартире. На них Татьяна Тарасова с родными и своими учениками. Обращает на себя внимание и шикарная люстра в комнате.

Напомним, что Татьяна Тарасова — одна из самых выдающихся российских тренеров по фигурному катанию. Она подготовила множество олимпийских чемпионов. Алексей Ягудин — один из ее любимых учеников.

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