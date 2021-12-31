«Самое главное – это шарфики»: Алексей Ягудин устроил экскурсию по дому Татьяны Тарасовой

Как отметил фигурист, также особое место занимает люстра.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин устроил экскурсию по дому заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«У Татьяны Анатольевны дома. Самое главное — это шарфики». Алексей Ягудин

На кадрах, которые Алексей Ягудин разместил в сторис Instagram, также можно увидеть фотографии на стене в квартире. На них Татьяна Тарасова с родными и своими учениками. Обращает на себя внимание и шикарная люстра в комнате.

Напомним, что Татьяна Тарасова — одна из самых выдающихся российских тренеров по фигурному катанию. Она подготовила множество олимпийских чемпионов. Алексей Ягудин — один из ее любимых учеников.

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