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Сказочный скандал: Ягудин на детском радио объявил, что Деда Мороза не существует, и теперь отбивается от хейта

Разгневанные родители маленьких радиослушателей обрушились на чемпиона и радиостанцию в Сети.

Сказочный скандал: Ягудин на детском радио объявил, что Деда Мороза не существует, и теперь отбивается от хейта
Алексей Ягудин. Фото: Global Look Press

В преддверии Нового года маленькие радиослушатели «Дети ФМ» услышали из уст олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, что Деда Мороза не существует. Высокий гость стал героем на «прямом эфире» и теперь получает в свой адрес гневные отповеди от разъяренных родителей.

Представители радио после эфира получили массу критики и уже предупредили, что с Ягудиным не согласны: «Дорогие подписчики, это тот единственный в истории радиостанции случай, когда мнение редакции не совпадает с мнением автора».

Ягудин объявил во всеуслышание, что Деда Мороза нет. Фото: instagram.com/detifm/

Сам же олимпийский чемпион своей вины не признает и извиняться не собирается. Он подчеркнул это у себя в микроблоге и признался, что ему ни капельки не стыдно перед юными радиослушателями в том, что он раскрыл им глаза на сказочный обман.

Ягудин ни в чем не раскаивается. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

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