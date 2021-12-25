«Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании»: Тарасова ответила на выпады Рудковской

По словам заслуженного тренера, она не хочет фигурировать в одних материалах с женой Евгения Плющенко.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова ответила на слова продюсера Яны Рудковской. Ранее жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, что она не согласна с изменением оценки Софье Муравьевой на чемпионате страны в короткой программе.

«Я не хочу быть в одной статье с Яной Рудковской. Не хочу с этой женщиной говорить о фигурном катании». Татьяна Тарасова

Напомним, что Софья Муравьева изначально по итогам короткой программы обосновалась на втором месте. Однако затем судьи подвинули ее вниз на одну строчку.

Выяснилось, что Софья Муравьева задержалась на старте. По правилам это карается штрафом. В итоге на второе место поднялась ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Тарасова открыто поддержала судей, сообщает «Спорт-Экспресс».

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