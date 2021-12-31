Победитель «Голоса»: что известно об Александре Волкодаве из Бишкека

В канун Нового года завершился десятый сезон «Голоса» на Первом канале.

Накануне стали известны имена победителя и призеров десятого сезона «Голоса» на Первом канале. В тройке лидеров были два представители Казахстана – Алишер Каримов и Ернар Садирбаев, и представитель Кыргызстана Александр Волкодав.

По итогам голосовании победу одержал Волкодав, наставником которого была Пелагея. Второе место занял Алишер Каримов (наставник Александр Градский), а третье Ернар Садирбаев (наставник Дима Билан).

Александр Волкодав родился в городе Фрунзе (ныне Бишкек), в Кыргызстане. Ему 32 года. После школы поступил в Кыргызско-Российский славянский университет имени Ельцина, который окончил с красным дипломом по специальности «инженер-механик». Также окончил Кыргызскую национальную консерваторию. В 2005 году Волкодав собрал музыкальный коллектив под названием «К-52». В 2016-м коллектив записал дебютный альбом и саундтрек к фильму «Путь». На гитаре научился играть сам.

К слову, Александр Волкодав уже принял приглашение Пелагеи стать частью ее коллектива «Пелагея».

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