Обошел лидера команды Градского: победителем юбилейного «Голоса» стал подопечный Пелагеи

На Первом канале завершился десятый сезон вокального проекта «Голос». И телезрители решили, что его победителем должен стал подопечный Пелагеи Александр Волкодав.

«Луч солнца золотого» Муслима Магомаева музыкант мечтал исполнить с самого детства. И именно эта песня стала судьбоносной для финалиста –за него отдали наибольшее число голосов телезрители.

«Это огромная гордость, гордость за всех, кто в меня поверил, за то, что моя наставница в меня поверила. Это просто невероятно!», — произнес артист после награждения.

Волкодав особо отметил, что ни с кем не соревновался в финале – одно то, что он уже на сцене, стало для него счастьем.

Напомним, что в шаге от полуфинала проект покинула Элина Пан, входившая в состав команды Леонида Агутина. От команды Александра Градского в финале оказался музыкант из Нур-Султана Алишер Каримов, с ним и развернулась борьба за любовь телезрителя у Александра Волкодава, ведь именно его многие считали фаворитом проекта.

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