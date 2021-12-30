Наставники и финалисты звучат в унисон: завершается «Голос-10»

Пока зрители голосуют и выбирают победителя, Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея выступают в прямом эфире.

Подошел к концу десятый сезон музыкального шоу «Голос» на Первом канале. Зрители определяют победителя, а наставники и финалисты в последний раз в этом году исполняют любимые песни.

Первыми выступили Леонид Агутин и его подопечная Элина Пан. Они исполнили композицию возлюбленного Анжелики Варум — «Включите свет».

Далее с песней «Ты должна рядом быть» выступили Дима Билан и его финалист Ернар Садирбаев.

Александр Волкодав вместе с Пелагеей остановились для финального исполнения на композиции Arcade.

«Пока жива музыка, Александр Борисович всегда будет с нами и не оставит без поддержки своих учеников», — произнес Дмитрий Нагиев перед выходом подопечного Александра Градского.

К слову, финалист команды покойного Александра Борисовича смог спеть с маэстро. Организаторы проекта воспроизвели пение композитора на экране. А на сцене пел «Как молоды мы были» Александр Каримов.

Напомним, среди четырех финалистов только один станет лучшим голосом страны в рамках десятого сезона шоу «Голос».

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