Финал со слезами на глазах: на «Голосе» участник «оживил» Градского, чтобы спеть с ним дуэтом

Трагедия, разделившая проект «Голос» на до и после, стала настоящей потерей для всех современников – в ноябре уходящего года не стало Александра Градского. Мэтр в юбилейном сезоне вокального шоу успел набрать команду, но дойти до финала его подопечным предстояло уже без его поддержки.

В финальном выпуске участникам нужно было сначала выступить со своими наставниками. И подопечный Градского смог «оживить» кумира, чтобы спеть с ним его легендарную песню «Как молоды мы были». Этот дуэт позволил ему выйти в финал.

Пока с экрана в зале звучал голос Градского, наставники слушали его стоя. Не смогли сдержать слез и дети Александра Борисовича, которые присутствовали на шоу.

Однако, в борьбе с подопечным Пелагеи Александром Волкодавом Алишер Каримов с небольшим отрывом уступил – так решили телезрители. В итоге воспитанник Градского занял второе место.

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