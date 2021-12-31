«Уже 20 раз пожалели»: Панин с презрением высказался о России

В 2019 году Алексей Панин перебрался в Испанию. В маленьком городке Терревьяху он живет с женой и дочкой. А накануне актер прилетел в Москву. Правда, цель визита не озвучивал, но фолловеры считают, что все ради новых съемок.

«Мы приехали и уже 20 раз пожалели, потому что ходить по нечищеным улицам мне нравится меньше, чем по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже не очень приятно двигаться по Москве мелкими перебежками», — сказал Панин в своем инстаграме.

Тогда же Алексей признался, что прилетел в Москву с дочкой, чтобы получить для нее паспорт. Недавно Нюсе исполнилось 14 лет. В Испании у актера есть вид на жительство, со временем он мечтает получить и гражданство.

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