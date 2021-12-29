«Здравствуй, родина»: Панин вернулся из Испании в Россию

Актер не уточнил цель своего визита в Москву.

Актер Алексей Панин в прошлом году перебрался в Испанию на постоянное место жительства. Он купил квартиру в небольшом городке Торревьеха за 70 тысяч долларов, где живет с женой Евой и 14-летней дочкой Анной. А накануне Панин приехал в Россию.

В своем инстаграме он опубликовал фото из автомобиля по пути из аэропорта и записал видео.

«Здравствуй, родина. Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь, уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы – сюда», — сказал Панин.

Фанаты предположили, что у скандального актера закончились деньги, поэтому он вернулся в Россию на заработки.

«Хорошо, что приехал. Может съемки? А что так, деньги закончились? Бабки-то надо зарабатывать как-то. Дон Педро приехал за валютой. Без бабла везде тяжко», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Алексей Панин призывал всех «продавать почки» и уезжать из России в Европу.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.