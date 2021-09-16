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«Где такие взять?»: Панин в розовых ажурных трусиках поплескался в воде

Снимком актер поделился в своем микроблоге.

«Где такие взять?»: Панин в розовых ажурных трусиках поплескался в воде
Алексей Панин. Фото: Global Look Press

В прошлом году актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. В городке Торревьеха у звезды «Жмурок» есть квартира, которая обошлась ему в 70 тысяч евро. Также в 2020-м Алексей обрел личное счастье – его избранницей стала 40-летняя москвичка Ева Тарлакян, которая полностью разделяет его любовь к откровенным снимкам.

Алексей Панин
Алексей Панин. Скриншот: instagram.com/actor.panin

На днях актер опубликовал в своем микроблоге свежие фотографии, на которых позировал в розовых ажурных трусиках. Подписчики засыпали Панина комментариями.

«Какой шикарный розовый цвет – вы великолепны! Где такие взять? Огонь!», — писали пользователи Сети.

При этом, фанаты не забыли отметить, что у Панина подрастает дочь – 14-летняя Анна, которая тоже переехала в Испанию.

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