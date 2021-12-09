«Я как бабочка на огонь к нему летела»: Сотникова рассказала о своих теплых отношениях с Паниным

По словам актрисы, актер не был Аленом Делоном, но чем-то всегда привлекал внимание дам.

Актриса Вера Сотникова в программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» призналась, что испытывала чувства к актеру Андрею Панину.

«Люблю его, да, есть за что любить. Не Ален Делон, но есть! Три волосины на голове, но столько силы, столько света. Я как бабочка на огонь к нему летела». Вера Сотникова

Как отметила Вера Сотникова, она не верит, что актер ушел из жизни сам. Скорее всего, ему помогли. По ее словам, он очень любил жизнь и готовил несколько новых проектов.

Напомним, что Андрей Панин ушел из жизни в марте 2013 года. На момент загадочной смерти ему было всего 50 лет.

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