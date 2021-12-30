«В меру упитанной женщине»: Бузова не сдержала эмоций, когда распаковала подарок от своего стилиста-абьюзера

Певица заметила, что у нее с имиджмейкером сложился необычный тандем.

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже начала дарить и принимать подарки. Перед тем как отправиться на свой концерт, красотка встретила в гостях стилиста Никиту Карстена и преподнесла ему новогодний сюрприз.

В ответ на приятный жест стилист тоже одарил подопечную подарком. И преподнес его в заветной коробке с бантом, которую оригинально подписал.

«Кому? В меру упитанной женщине. От кого? Он был стилистом», — прочла Ольга Бузова адрес на коробке. И заключила: «Какие абьюзерские отношения!».

Посмеявшись, красотка раскрыла заветную коробочку и пришла в экстаз. У нее благодаря вниманию друга появились меховые розовые тапочки, которые Ольга тут же примерила. «Такие классные, такие удобные, такие мягкие!», — порадовалась звезда.

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