«Найти мужа – большая проблема»: Ольга Бузова готовится встретить Новый год в одиночестве

Ольга Бузова готовится встретить Новый год в одиночестве. Поющая телеведущая призналась, что давно разочаровалась в мужчинах. По ее мнению, достойных мало и сейчас ее сердце свободно.

«Найти мужа – большая проблема. На девять девчонок сейчас по статистике всего пять ребят, а то и вообще их нет. В этом году я убедилась, что когда за моими отношениями следят, разбирают их на кусочки, я потом очень страдаю. В будущем я бы не хотела, чтобы мой мужчина мною хвастался, публиковал меня на своей странице в интернете. Хочу, чтобы он любил Олю, а не звезду!», — рассказала Бузова «Собеседнику».

Певица не будет нарушать традиций в этом году. Бузова поделилась своими планами: посмотрит любимые новогодние фильмы и полакомится оливье. Звезда призналась, что встретить новый год в одиночестве ее абсолютно не пугает.

«В жизни всегда есть выбор: либо каждый день наматывать сопли на кулак, либо самому себе помочь и создать это настроение. Самый главный залог счастья – это внутренняя наполненность. Когда ты живешь в гармонии с самим собой, то ты хоть один дома можешь Новый год встретить и быть при этом счастливым», — уверена телеведущая.

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