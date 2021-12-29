Пополневшая Бузова в мохнатой шубке цвета сочной травы устроила «жаркие» танцы в Серпухове

Певица впервые за долгое время выступила на концерте. Даже в мороз она смогла выглядеть женственно и броско.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Много лет она вела шоу «Дом-2», но в этом году ее место занял Дава, с которым артистка встречалась полтора года. Примечательно, что Ольга забыла про переживания и снялась в новых проектах.

Она также играла в театре и отметилась в голливудском кино. Несмотря на то, что в последнее время у нее почти не было времени на отдых, она набрала вес.

Но Ольгу это не расстраивает. Она заверяет, что находится в отличной форме. Накануне на шопинге она покрасовалась в мини-юбке. А вот 29 декабря артистка приехала в Серпухов. Она выступила на концерте, который прошел на улице.

Телеведущая облачилась в бархатный комбинезон, не забыв про пару колготок и носки. даже две кофты она надела под наряд, чтобы не замерзнуть.

«Ты говорила вчера, что большеват костюм, а теперь впору», — отметил стилист Никита Карстен. «Утепляемся», — заявила звезда.

Но на сцене Бузова появилась еще и в мохнатой шубке цвета сочной травы. Она надела очки и украсила прическу зеленым бантом. Примечательно, что артистка зажигательно танцевала. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Несмотря на мороз, она порадовала публику своим пением.

«Вот она я, поздравила всех сегодня в городе Серпухов с наступающим Новым годом! Ни холод, ни…ничто нам не помешало сегодня танцевать и петь под Бузову с Бузовой», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Мороз пати! Оля, верна своим фанам. Молодец», «Что за дикие танцы?», «Ну очень смело», «Оля, словно елка зеленая», «Вот это нарядилась», — прокомментировали кадры подписчики.

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