Модные очки и платье в пол: как выглядела Пугачева во время первого выступления на «Песне года»

Алла Пугачева является одной из самых известных персон в России. Она уже ушла на пенсию, поэтому выступает очень редко. В честь 70-летия артистка дала несколько концертов. А вот последние два года она поет только в кругу друзей.

Все время Алла Борисовна находится в замке в деревне Грязь и воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Но порой она ходит в гости и устраивает посиделки с друзьями.

Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Пугачева в 72 года. Она похудела и стала одеваться более современно. Знаменитые балахоны артистка уже не носит. Даже Кристина Орбакайте восхищается стилем своей мамы. В праздничном выпуске передачи «Привет, Андрей!» Кристина вспомнила, как в 12 лет уже выступала с мамой на «Песне года». Она даже имела возможность быть за кулисами.

А Валерий Леонтьев признался, что всегда ждал появления Примадонны, так как она внесла новый виток в мир музыки. Ведущий Андрей Малахов рассказал, что Пугачева в «Песне года» участвовала в 1976 году, но тогда ее выступление вырезали. Но уже спустя два года она блеснула на сцене.

Ведущий показал эти уникальные кадры. Тогда Алла Борисовна была очень стройной и носила объемную укладку. Она вышла на сцену в черном платье в пол и надела модные очки с круглыми стеклами. Артистка спела «Песню первоклассника».

Орбакайте любовалась мамой. Она заметила, что тогда звезды пели без микрофона. А зрители признались, что узнали Аллу Борисовну только по голосу.

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