«Добрался!»: Собчак отправилась на прогулку по лесу с подросшим сыном, облаченным в пуховик

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она работает на ТВ с юных лет. Если раньше блондинка вела шоу «Дом-2», то теперь она берет интервью у именитых знаменитостей. Собчак не скрывает, что любит проводить время с родными.

Раньше ей не везло в личной жизни. Но после развода с Максимом Виторганом она обрела счастье с режиссером Константином Богомоловым. В одном из интервью звезда призналась, что не против родить от него ребенка.

От прошлых отношений у Собчак подрастает сын Платон. Пятилетний мальчик уже изучает несколько иностранных языков. Примечательно, что телеведущая порой хвастается его достижениями.

Не раз она брала его с собой в путешествия. В последнее время Ксения постоянно была на работе. А вот 30 декабря она выходной посвятила сыну. Они отправились гулять в лес, где образовались сугробы.

Собчак засняла, как к ней бежит Платон. Мальчик был облачен в пуховой комбинезон с пуховой курткой. В сумерках был виден также меховой капюшон.

«Караулю! Кто это тут такой добрался!?» — сказала звезда.

По словам телеведущей, так она и будет встречать Новый год, с родными. Поклонники восхитились подросшим наследником Ксении. Многие также похвалили саму телеведущую и признались, что не видели такого нежного отношения с ее стороны ни к кому, кроме сына.

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