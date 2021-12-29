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«Ты будешь химиком»: Ксения Собчак запечатлела, как сын на кухне проводит опыты

Телеведущая восхитилась способностями пятилетнего наследника.

«Ты будешь химиком»: Ксения Собчак запечатлела, как сын на кухне проводит опыты
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак является телеведущей. Она уже больше 20 лет строит карьеру журналиста. Блондинка в свое время вела шоу «Дом-2». Потом она стала создавать свои проекты.

Ксения не скрывает, что уже заработала целое состояние, но на этом она не собирается останавливаться. Примечательно, что у нее все хорошо и в личной жизни. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым и даже не против родить от него ребенка.

От прошлых отношений у Собчак подрастает сын Платон. Она позаботилась, чтобы он с малых лет получал образование. Мальчик изучает несколько языков, в том числе китайский. Более того, он занимается плаванием. На этот раз телеведущая его подловила на кухне. Мальчик не готовил, а проводил опыты. Он налил воду и другие жидкости по тарелкам и стаканам.

«Ну что, опыты продолжаются! Что мы делаем, Платон?» — спросила Ксения наследника.

«Полимерные нити», — пояснил он.

«Набирай еще отсюда воды! Невероятно просто! Ты будешь химиком у нас, да?» — уточнила блондинка.

«Да!» — заявил мальчик.

Поклонники были восхищены тем, каким смышленым растет Платон. Многие также отметили, что Ксения внимательная и заботливая мама.

«Ух ты! Какой он классный», «Опыты? Круто! Вот это интересы», «Ксения, какая вы заботливая мама! Так всем интересуетесь», «Видно, что умный пацан растет», «Главное, чтобы у него интерес не пропал», «Химия — это сложно! Он просто молодец», — прокомментировали кадры подписчики.

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