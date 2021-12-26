На стиле: Собчак в платье в сетку и грубых ботинках на тракторной подошве предстала с Малаховым

Ксения Собчак с юных лет работает на телевидении. Она давно стала известным журналистом. Примечательно, что блондинка давно создает свои шоу и берет интервью у именитых людей. Собчак славится своим чувством стиля.

Так как она регулярно выходит в свет, ведет премии и свадьбы, то в ее гардеробе много нарядов для любого случая. Каждый год она следит за трендами, чтобы быть стильной.

Примечательно, что Собчак в последнее время часто ездит на съемки. Она носит как пуховики, так и элегантные костюмы. А вот 25 декабря телеведущая отправилась на съемки дебатов. Она решила выглядеть современно.

Блондинка предстала в платье в крупную сетку и грубых ботинках на тракторной подошве. Ксения поддержала тренд на сочетание женственности и маскулинности.

Ведущим дебатов стал Андрея Малахов, а вот соперником Собчак стал Григорий Аветов — ректор школы бизнеса «Синергия». Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая.

«Ксения взяла наряд у Успенской?», «Очень необычный лук. Ксюша в своем стиле», «Какая вы крутая», «Наряд такой дерзкий», «Ксюша хорошеет на глазах», «Какая роскошная», «Вам идут такие образы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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